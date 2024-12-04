إحباط إدخال 19 قنطار مخدرات من المغرب وحجز 50 كلغ كوكايين

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 27نوفمبر إلى 03 ديسمبر 2024، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين للقوات المسلحة في كامل التراب الوطني.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإنه وفي إطار مكافحة الإرهاب، تم توقيف 10 عناصر دعم للجماعات الإرهابية.

كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 43 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 19 قنطار و36 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب،

في سياق متصل، تمكنت مصالح الأمن للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الجمارك، بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية، من حجز 50,212 كيلوغرام من مادة الكوكايين، فيما تم ضبط 471.858 قرص مهلوس، خلال عمليات أخرى عبر التراب الوطني.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين صالح وإليزي، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 303 شخص. كما ضبطت 27 مركبة و311 مولد كهربائي و148 مطرقة ضغط. بالإضافة كذلك إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 11 شخص آخر وضبط 8 بنادق صيد و5 مسدسات آلية و33.600 لتر من الوقود، بالإضافة إلى 59,60 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 545 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. فيما تم توقيف 461 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.