إحباط إدخال 229 كيلوغرام كيف معالج عبر الحدود مع المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية 53 تاجر مخدرات.

كما أحبطت محاولات إدخال 229 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. فيما تم ضبط 135 غرام من مادة الكوكايين و986816 قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڨزام وتندوف، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 317 شخصا. وضبطت 33 مركبة و132 مولدا كهربائيا و99 مطرقة ضغط. و6 أجهزة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير. وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 35 شخصا آخر وضبط 23 بندقية صيد و4 مسدسات آلية و(46791) لتر من الوقود. و100 قنطار من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و63 قنطار من مادة التبغ. و(69068) وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ (08) أشخاص. كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (272) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.