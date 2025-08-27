إحباط إدخال 3 قناطير من الكيف عبر الحدود مع المغرب وتوقيف 44 تاجر مخدرات

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من توقيف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية. خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وحسب الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي في الفترة من 20 إلى 26 أوت 2025. فقد أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 44 تاجر مخدرات. وأحبطت محاولات إدخال 3 قناطير و 3 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. بالإضافة كذلك إلى ضبط 889.505 قرص مهلوس.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 404 شخصا وضبطت 32 مركبة و219 مولدا كهربائيا. ناهيك عن 189 مطرقة ضغط وجهازين كشف عن المعادن. بالإضافة كذلك إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب. وكذا توقيف 13 شخصا آخر وضبط مسدس آلي و5 بنادق صيد و25.040 لتر من الوقود. بالإضافة إلى 10 قناطير من مادة التبغ و 3,34 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة.

وأحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 58 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. ناهيك عن توقيف 590 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.