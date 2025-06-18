إحباط إدخال 3 قناطير من الكيف وتوقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية
بقلم أمينة داودي
تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، من توقيف 50 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 3 قناطير و 41 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.
وحسب الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي في الفترة الممتدة من 11 إلى 17 جوان 2025. فقد تم توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية. خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.
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