إحباط إدخال 330 ألف قرص مهلوس ليلة رأس السنة بتاغيت

تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالعبادلة ولاية بشار في عملية نوعية. من إحباط عملية تهريب لكمية جد معتبرة من الأقراص المهلوسة. على مستوى منطقة “حمادة مطيليح” ببلدية تاغيت.

العملية تمت بعد التفعيل الجيد لمختلف التشكيلات الثابتة والمتحركة المتواجدة بالميدان. أين لفت إنتباه أحد الدوريات وجود سيارة منعزلة خارج نطاق نشاط وفد إستكشاف أجنبي. وإثر مشاهدة سائق المركبة لدورية الدرك الوطني، حاول المناورة من أجل التمويه والتخفي عن أنظار الدورية. إلا أن فطنة أفراد الدرك الوطني حالت دون إفلاتها.

وقد أدت المناورة التي أقدم عليها السائق لإنحراف المركبة، التي علقت على مستوى جرف في المنطقة المسماة”حمادة مطيليح”. بينما لاذ سائقها بالفرار إلى وجهة مجهولة، مستغلا في ذلك طبيعة الميدان وتضاريسه الصعبة. ليتم العثور على السيارة من نوع “طيوطا هيليكس” رباعية الدفع. محمّلة بثلاثة مائة وثلاثين ألف “330.000” قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ، هواتف نقالة ووثائق إدارية خاصة بالمركبة.

من جهتها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتاغيت فتحت تحقيقا في القضية.

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