إحباط إدخال 35 طن من “الكيف” وحجز 934 كغ كوكايين و40 مليون قرص مهلوس

تمكنت وحكدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال سنة 2025 وفي إطار مكافحة الرهاب من تحييد 67 إرهابي وتوقيف 369 عنصر دعم.

كما تمكنت ذات القوات من كشف وتدمير 12 مخابئ كانت تستعمل من طرف الجماعات الإرهابية، مع إسترجاع 104 قطعة سلاح ناري.و 13 قنبلة من مختلف الأصناف. بالإضافة كذلك إلى كميات من الذخيرة من مختلف العيارات.

العمليات جاءت في سياق الجهود المبذولة من قبل وحدات ومفارز الجيش الوطني للحفاظ على أمن ووحدة وإستقرار بلادنا. حيث تُوجت سنة 2025 بتحقيق نتائج ميدانية نوعية في مجال مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها، مما يؤكد صوابية المقاربة المتبناة من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في هذا المجال ويعكس مستوى الجاهزية والاحترافية العالية لقواتنا المسلحة.

في إطار محاربة الجريمة المنظمة، ضاعفت مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي جهودها الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا. حيث تم توقيف (2354) تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 35 طن من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب وحجز (934) كغ من مادة الكوكايين و(40) مليون قرص مهلوس، كما شملت هذه العمليات المنظمة والمنسقة، توقيف (18744) شخص وحجز (498) سلاح ناري و(1747) مركبة، كما تم ضبط (7633) مطرقة ضغط و (12574) مولد كهربائي و (280) جهاز كشف عن المعادن و (02) مليون و638 ألف لتر من الوقود و(1850) قنطار من مادة التبغ، بالإضافة إلى (1298) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي (24071) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.