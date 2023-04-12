إحباط إدخال 4 قناطير كيف عبر الحدود مع المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 21 تاجر مخدرات، خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، شملت الفترة الممتدة من 05 إلى 11 أفريل 2023، قدرت كمية المحجوزات، بـ4 قناطير و62 كيلوغرام من الكيف المعالج. فيما تم ضبط 101107 قرص مهلوس.

كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 216 شخصا، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وتندوف.

وضبطت ذات المصالح، 18 مركبة و102 مولدا كهربائيا و36 مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 28 شخصا آخر وضبط بندقيتي صيد وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ37 طن. وكذا 13.6 قنطار من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (16514) لتر. بكل من سوق أهراس والطارف وتبسة وتمنراست وبرج باجي مختار.

ومن جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية. وأنقذوا 159 شخص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

فيما تم توقيف 456 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.