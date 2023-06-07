إحباط إدخال 4 قناطير كيف وتوقيف 13 داعم للإرهاب

تمكنت مفارز الجيش الوطني الشعبي، بالتعاون مع مختلف المصالح الأمنية، من توقيف 46 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 4 قناطير و1 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، شملت الفترة الممتدة من 31 ماي إلى 06 جوان 2023، تم ضبط 417005 قرص مهلوس.

كما تم خلال نفس الفترة، توقيف 13 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة.

فيما تم توقيف 312 شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وجانت وتندوف. وضبط 32 مركبة و341 مولدا كهربائيا.

بالإضافة إلى 215 مطرقة ضغط و7 أجهزة للكشف عن المعادن و136 قنطار من خليط خام الذهب والحجارة.

وكذا كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 26 شخصا آخر وضبط 3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف و19 بندقية صيد.

وكذا كميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ125 طن. بالإضافة إلى 109 قناطير من مادة التبغ.

ومن جهة أخرى، أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ72716 لتر. بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف وتمنراست وبرج باجي مختار.

كما أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية. وأنقذوا 256 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

كما تم توقيف 155 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.