إحباط إدخال 5 قناطير من المخدرات و حجز112 كلغ من الكوكايين

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 64 تاجر مخدرات. كما أحبطت محاولات إدخال 5 قناطير و36 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

وحسب الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي في الفترة من 20 إلى 26 نوفمبر 2024. فقد تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الجمارك، بوهران بالناحية العسكرية الثانية، من حجز كمية كبيرة من مادة الكوكايين تقدر بـ “112,648” كيلوغرام. وضبط 13,33 كيلوغرام من نفس المادة و165.1.314 قرص مهلوس، خلال عمليات أخرى عبر التراب الوطني.

كما تمكنت ذات المصالح من توقيف 207 أشخاص وضبط 18 مركبة و 269 مولد كهربائي و127 مطرقة ضغط. بالإضافة كذلك إلى 4 أجهزة كشف عن المعادن، و كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب. بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين صالح وعين قزام وإليزي.

ناهيك عن توقيف 15 شخص وضبط 7 بنادق صيد ومسدسين آليين وبندقية رشاشة و41.530 لتر من الوقود. بالإضافة كذلك إلى 9,46 قناطير من مادة التبغ و61,74 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة.

كما مكنت العمليات من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وإنقاذ 213 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. وتوقيف 460 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور