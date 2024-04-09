إحباط إدخال 639 كيلوغرام كيف معالج من المغرب وضبط 1160 غ كوكايين

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (08) عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن. خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (26) تاجر مخدرات.

كما أحبطت محاولات إدخال (639) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. فيما تم ضبط (1160) غرام من مادة الكوكايين و(28141) قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن صالح، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (310)شخصا. وضبطت (21) مركبة و(96) مولدا كهربائيا و(70) مطرقة ضغط و(23) جهاز للكشف عن المعادن. و(124) قنطار من خام الذهب والحجارة. بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غيرالمشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف (16)شخصا آخر وضبط (07) بنادق صيد و (28850) لتر من الوقود و(45)طن من المواد الغذائية. الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى،تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ (53) شخصا. كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (703) مهاجرين غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.