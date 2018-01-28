إحباط إدخال 682 قرص مهلوس بحوزة مسافر بسوق أهراس

تمكن عناصر المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين لجمارك الحدادة التصدي لعملية ادخال اكثر من 682 حبة من المؤثرات العقلية.

من نوع “pregab-dolica-prerica” كانت بحوزة مسافر على متن سيارة نوع سيتروان C5 .

هذا الأخير تقدم لإتمام الإجراءات الجمركية للدخول، لكن عنصر الريبة والفطنة لدى الأعوان حالت دون ذلك.

باخضاع سيارته للتفتيش تم العثور على المحجوزات مخباة باحكام بتجاويف تحت المقاعد الخلفية للسيارة.

أين تم حجز السيارة بقيمة 700 ألف دينار، وقدرت قيمة المؤثرات العقلية بـ 170 ألف و500 دينار.

في حين قدرت الغرامة الجمركية بـ 870 ألف و500 دينار.