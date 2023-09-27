إحباط إغراق الجزائر بأزيد من 8 قناطير كيف معالج قادمة من المغرب

كشفت وزارة الدفاع الوطني عن الحصيلة العملياتية للجيش خلال الفترة الممتدة من الممتدة من 20 إلى 26 سبتمبر 2023. عديد العمليات، والتي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد .الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع، أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن. خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، أوقفت 55 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 08 قناطير و74 كيلوغرام من الكيف المعالج. عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (2,6) كيلوغرام من مادة الكوكايين و(170174) قرص مهلوس.

وأوضح ذات المصدر أنه بكل من تمنراست وإن ﭭزام وبرج باجي مختار وإن صالح وجانت. أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 320 شخصا وضبطت 12 مركبة و336 مولدا كهربائيا و217 مطرقة ضغط و03 أجهزة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 25 شخصا آخر وضبط 03 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف و27 بندقية صيد و170 قنطار من مادة التبغ و336851 وحدة من مختلف الألعاب النارية، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ 32582 لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة وسوق أهراس والطارف.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 562 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.