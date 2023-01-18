إحباط إغراق الجزائر بـ7 قناطير كيف قادمة من المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 63 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، شملت الفترة الممتدة ما بين 11 و17 جانفي، تُقدر كمية المحجوزات بـ7 قناطير و52,2 كيلوغرام من الكيف المعالج.

بالإضافة إلى ضبط 1,35 كيلوغرام من مادة الكوكايين و72949 قرص مهلوس.

كما أوقفت مفارز للجيش، 180 شخصا، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وتندوف.

وتم ضبط مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف و48 مركبة و54 مولدا كهربائيا و71 مطرقة ضغط و7 أجهزة كشف عن المعادن، و17,2 طن من خليط الحجارة والذهب الخام.

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 13 شخص وضبط 12 بندقية صيد و3 مسدسات آلية. وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تقدر بـ159,7 طن. وكذا 1475 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر بـ38860 لتر بكل من برج باجي مختار وتمنراست وسوق أهراس والطارف وتبسة.

ومن جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 79 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

فيما تم توقيف 242 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.