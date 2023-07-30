إحباط إغراق الجزائر بأزيد من 79 كلغ من الكوكايين وتوقيف 16 شخصا

تمكنت مصالح الأمن الوطني، بحر هذا الأسبوع من إحباط إغراق الجزائر بـ 79 كلغ و400 غرام من مادة الكوكايين، في واحدة من أكبر عمليات تهريب المخدرات الصعبة في تاريخ الجزائر .

وذلك استنادا على عمل استعلاماتي عالي المستوى دام لأكثر من 3 أشهر.

وقد مكنت هذه العملية من توقيف 16 شخصا مشتبها فيه ينحدرون من ولايتي الجزائر العاصمة والبليدة.

كما أفضت التحقيقات المعمقة إلى كشف خيوط تنظيم اجرامي خطير عابر للحدود يقوده واحد من أكبر بارونات الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية المدعو “ش. شعيب” المكنى “الحاج زقابوج” الهارب بفرنسا، والذي خطط لتحويل هذه الكمية المعتبة من الكوكايين من تمنراست إلى الجزائر العاصمة .

ومواصلة للتحريات تم تحديد هوية عناصر هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة بداية بالعنصر الذي أختير لنقل هذه الشحنة البالغ من العمر 60 سنة، حيث تم توقيفه يوم 23 جويلية 2023 ، بمـدينـة بريان بغرداية ، على متن مركبة رباعية الدفع .

وبعد التفتيش الدقيق عثر بداخلها على 65 صفيحة من مادة الكوكايين ، بوزن إجمالي يقدر بـ 73 كلغ و 720 غ .

كما تمكن محققو الأمن الوطني من الوصول إلى بقية أفراد الشبكة الإجرامية الخطيرة الواحد وعددهم 15 شخص تتمثل مهمتهم أسـاسـا في توزيع وترويج هذه السموم .

وقد أسفرت عمليات تفتيش منازل المشتبه فيهم عن ضبط كمية أخرى من مادة الكوكايين يقـدر وزنها 05 كلغ و 680 غ، ومبلغ مالي قدر 02 مليـار و 176 مليون سنتيم ببلدية بوروبة بالحراش.

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