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إحباط ازيد من 155 محاولة حرڤة منذ بداية شهر رمضان

الوطني
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إحباط ازيد من 155 محاولة حرڤة منذ بداية شهر رمضان
بقلم مصطفى.ق

أحبطت قوات حرس الشواطيء للقوات البحرية محاولات هجرة غير شرعية لاكثر من 155 شخصا .

بعد سلسلة من المحاولات التي اعترضتها القوات المختصة منذ بداية شهر رمضان.

حيث أن  اغلب المقبلين على الهجرة غير الشرعية شباب أقل من 35 سنة.

و تعتبر  الولايات الشرقية الاكثر اقبالا على عمليات الهجرة محاولات الهجرة غير الشرعية في السنوات الاخيرة .

إحباط ازيد من 155 هجرة غير شرعية منذ بداية شهر رمضان،  1215 شخصا ركبوا قوارب الموت خلال 2016.

اكثر من 3109 حراق ركبوا قوارب الموت خلال 2017 ، توقيف 840   قاصرا سنة 2017  من بينهم  186 إمرأة.

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