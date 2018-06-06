إحباط ازيد من 155 محاولة حرڤة منذ بداية شهر رمضان

أحبطت قوات حرس الشواطيء للقوات البحرية محاولات هجرة غير شرعية لاكثر من 155 شخصا .

بعد سلسلة من المحاولات التي اعترضتها القوات المختصة منذ بداية شهر رمضان.

حيث أن اغلب المقبلين على الهجرة غير الشرعية شباب أقل من 35 سنة.

و تعتبر الولايات الشرقية الاكثر اقبالا على عمليات الهجرة محاولات الهجرة غير الشرعية في السنوات الاخيرة .

إحباط ازيد من 155 هجرة غير شرعية منذ بداية شهر رمضان، 1215 شخصا ركبوا قوارب الموت خلال 2016.

اكثر من 3109 حراق ركبوا قوارب الموت خلال 2017 ، توقيف 840 قاصرا سنة 2017 من بينهم 186 إمرأة.