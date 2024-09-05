إحباط ترويج أكثر من 100 ألف قرص مهلوس بسيدي بلعباس

تمكنت شرطة سيدي بلعباس من إحباط محاولة ترويج 100500 قرص مهلوس من المؤترات العقلية من نوع بريغابالين 300.

العملية مكنت من توقيف شخصين في ترويج هذه الكمية الكبيرة للمؤترات العقلية. على متن سيارة كانت متجهة من جنوب البلاد غلى غربها و بالضبط بسيدي بلعباس. حيث أن الكمية الكبيرة كانت مخبأة بإحكام داخل إجراء مركبة سياحية

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن نية تمرير هذه الكمية الكبيرة كانت بغية مراوغة الأسلاك الامنية في فترة الانتخابات الرئاسية. ليتم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلاغ.