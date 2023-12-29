إحباط ترويج ومتاجرة بأكثر من 2900 وحدة خمر بوهران

تمكنت عناصر من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني ببطيوة في وهران في عمليتين متفرقتين من تفكيك شبكة مختصة في المتاجرة بالمشروبات الكحولية.

العملية التي تمت استغلالا لمعلومات واردة إلى ذات الفرقة أسفرت بعد وضع خطة محكمة التنفيذ مع ترصد لتحركات افراد الشبكة عن الإيقاع بهم بمنطقة الشهايرية التابعة لبلدية بطيوة ويتعلق الأمر بشخصين يبلغان من العمر 35 سنة

فيما تم حجز أزيد من 2900 وحدة خمر من مختلف الأنواع والأحجام بالإضافة إلى سيارتين كانت تستعمل في عمليات النقل.