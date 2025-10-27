إحباط تسويق أكثر من 2 طن من اللحوم البيضاء الفاسدة بوهران

تمكنت فرقة حماية البيئة التابعة للدرك الوطني بوهران من توقيف شاحنتين محملتين بأكثر من طنّين (2) من اللحوم البيضاء، منها 2148 كلغ من الدواجن و80 كلغ من الأحشاء.

وخلال عملية المراقبة تبيّن أن الناقليَن لا يملكان شهادة التفتيش البيطري ولا شهادة الاعتماد الصحي لوسيلة النقل. إضافة إلى مخالفة شروط النظافة وعدم احترام المعايير الصحية الخاصة بالمواد سريعة التلف.

وبعد الاستعانة بالطبيب البيطري، تأكد أن اللحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري، ليتم فتح ملف قضائي وإحالته إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية بتهم تتعلق بعدم احترام شروط حفظ ونقل المواد الاستهلاكية، وعدم امتلاك الوثائق الصحية القانونية.