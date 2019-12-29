إحباط تسويق أكثر من 5  قناطير لحوم بيضاء فاسدة بوهران

تمكنت عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببئر جير غرب بوهران من إحباط تمرير 5 قناطير و20 كلغ من لحوم الدجاج غير الصالح للاستهلاك البشري.

استغلالا لمعلومات تفيد بمحاولة تسويق لحوم بيضاء بطريقة غير شرعية عبر الطريق الولائي رقم 74 المؤدي إلى دوار بوجمعة بلدية بئر الجير وهران.

وتم وضع نقطة مراقبة على مستوى الطريق أين تم توقيف شاحنة صغيرة من نوع “فاو” كانت قادمة من بلدية عين الترك باتجاه دوار بوجمعة التابع لبلدية بئر الجير.

تم بعد إخضاعها للتفتيش ضبط بالصندوق الخلفي للمركبة 231 دجاجة مذبوحة بوزن 520 كلغ إلى جانب 30 كلغ من الأحشاء الفاسدة على اعتبار أن جهاز التبريد المثبت بالشاحنة معطل.

وبعد طلب للوثائق الإدارية والرخص المطلوبة لسلامة المنتوجات الحيوانية، اتضح عدم امتلاك لسائق الشاحنة الشهادة البيطرية للمنتوجات الحيوانية ليتم تم توقيفه واقتياده إلى مقر فرقة الدرك لاستكمال التحقيقات معه.

فيما تبيت بعد معاينة الطبيب البيطري للحوم البيضاء المحجوزة وأكد أنها غير صالحة للاستهلاك البشري.