إحباط تسويق أكثر من 8 قناطير من اللحوم البيضاء الفاسدة بوهران

تمكن عناصر من المصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن وهران. من حجز 829 كلغ من اللحوم البيضاء من نوع “لحم الدجاج”. و 35 كلغ من أحشاء الدجاج غير صالحة للاستهلاك.

العملية تمت إثر مراقبة قام بها عناصر المصلحة بعد توقيف صاحب مركبة على مستوى محور دوران ملعب الحبيب بوعقل. تبين أنها محملة بالكمية المحجوزة.

وبعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري، تبيّن أنها غير صالحة للاستهلاك البشري لمخالفتها شروط الحفظ والنظافة والتبريد. حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.