إحباط تسويق أكثر من 9 قناطير دجاج فاسد بوهران

تمكنت عناصر من شرطة العمران وحماية البيئة بأمن دائرة السانية بوهران. من احباط محاولة تسويق أكثر من 9 قناطير من اللحوم البيضاء. من نوع دجاج غير صالحة للاستهلاك البشري.

اللحوم البيضاء الفاسدة المقدرة بأكثر من 9 قناطير وكذا 16 كلغ من أحشاء الدجاج. كانت على متن مركبة تم توقيفها خلال عملية مراقبة قام بها عناصر الفرقة، أين ضبطت الكمية المحجوزة بعد إخضاعها للتفتيش ومعاينتها من طرف الطبيب البيطري. الذي أكد مخالفتها لشروط الحفظ، النظافة والتبريد.