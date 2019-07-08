إحباط تسويق قنطارين دجاج فاسد بين حاسي لبيوض وسيدي الشحمي بوهران

تمكنت عناصر من فرقة حماية البيئة، التابعة للدرك الوطني بوهران، من إفشال محاولة تسويق أكثر من قنطارين من اللحوم البيضاء الفاسدة، خلال دورية لهم.

أين تم رصد مركبة، تم الاشتباه فيها، على مستوى الطريق الولائي رقم “102”، الرابط بين حي حاسي لبيوض وبلدية سيدي الشحمي.

ليتم توقيف السيارة، وأسفرت عملية تفتيشها، ضبط بداخلها كمية من اللحوم البيضاء، من نوع دجاج، قدرتها مصادرنا،

بقنطارين و70 كلغ.

حيث كان صاحبها بصدد تسويقها دون وثائق، أمام عدم امتلاكه للسجل التجاري، إلى جانب الاعتماد الصحي،

وعدم توفر الشهادة البيطرة للمنتجات الحيوانية.

حيث تم بعدها تم تحويل المركبة إلى مقر الفرقة، لاستكمال التحقيقات مع المتورط.

فيما تم تسخير طبيب بيطري، تابع لمفتشية مديرية الفلاحة لولاية وهران، الذي أكد بعد معاينته للحوم البيضاء،

أنها غير صالحة للاستهلاك البشري.