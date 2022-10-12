إحباط تسويق 15 قنطارا من أحشاء البقر المجمدة بوهران

تمكنت عناصر من السرية الإقليمية للدرك الوطني بوهران من احباط تسويق كمية معتبرة من أحشاء البقر. خلال قيامهم أفراد السرية بخدمة خاصة بشرطة الطريق للطريق الوطني رقم 04 الذي يربط بين بلديتي وادي تليلات والكرمة.

العملية تمت عقب توقيف شاحنة تبريد من نوع هيونداي حيث وبعد مراقبة وثائقها وتفتيشها. تم ضبط بداخلها 15 قنطارا من أحشاء البقر مجمدة.

بعد معاينتها وعرضها على الطبيبة البيطرية تبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري. وتنعدم لشروط النظافة كما أن صاحبها لا يحوز على السجل التجاري.

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