إحباط تسويق 18 قنطار لحوم بيضاء فاسدة بوهران

تمكنت عناصر من فرقة البيئة التابعة للدرك الوطني بوهران، من إحباط عملية تسويق كمية معتبرة من اللحوم البيضاء الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري قدرت بـ 18 قنطار من الدجاج الفاسد.

العملية تمت خلال دوريات روتينية لذات المصالح ،بمنطقة المرسى الكبير، أين تم الاشتباه في شاحنة تبين بعد إخضاعها للتوقيف والمراقبة انها تحمل كمية معتبرة من اللحوم البيضاء الفاسدة كان صاحبها بصدد تسويقها بمختلف المحلات التجارية في غياب تام لشروط النظافة أمام عدم مراعاة شروط التبريد والتخزين إلى جانب عدم توفر الاعتماد الصحي حيث تم تحرير مخالفات ضد صاحب شاحنة تبريد مع حجز الكمية المضبوطة ومن ثمة تحويلها إلى حديقة الحيوانات.

وكانت عناصر من سرية امن الطرقات التابعة لدرك وهران قد افشلت امس محاولة تسويق 5 قناطير من الدجاج الفاسد على مستوى الطريق المحيطي الرابع بعد توقيف شاحنة من نوع شانا تفتقر لشروط التخزين والتبريد.