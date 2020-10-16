إحباط تسويق 22038 وحدة مفرقعات بوهران

تمكنت عنصار الأمن بوهران من إحباط تسويق 22038 وحدة مفرقعات في عمليات متفرقة.

تمكن عناصر أمن الحواضر 06،14،19،20 ،24 وكذا مجموعة التطهير التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي، في عمليات متفرقة من حجز كمية تقدر بـ 22038 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية من مختلف الأنواع والأحجام.

العمليات تمت بناءا على مخطط عملياتي وقائي لمحاربة الاتجار غير الشرعي بالألعاب النارية والمفرقعات عشية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

العملية تمت على مستوى بعض الأحياء على غرار كل من حي يغمراسن، حي فلاوسن، حي النور، شارع شوبو، حي اللوز، حي الضاية، السوق اليومي لحي فلاوسن.

وافضت العملية إلى حجز المفرقعات والألعاب النارية، مع انجاز إجراء قضائي ضد المتورطين في ترويج هذه المنتوجات المحظورة سبحالون بموجبه امام العدالة.