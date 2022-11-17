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إحباط تسويق 7 قناطير لحوم بيضاء فاسدة بوهران

بقلم كريمة سواڨ
إحباط تسويق 7 قناطير لحوم بيضاء فاسدة بوهران
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تمكنت عناصر من فرقة أمن الطرقات للدرك الوطني بواد تليلات التابعة للسرية الإقليمية للدرك الوطني بوهران، من احباط تسويق 7 قناطير من اللحوم البيضاء الفاسدة.

وتمت العملية بعد مراقبة وتفتيش بالطريق الولائي رقم 35 الرابط بين بلديتي واد تليلات والبرية.

حيث قاموا بتوقيف شاحنة تبريد من نوع “كيا” كانت متجهة من بلدية وادي تليلات نحو بلدية البرية على متنها 700 كلغ من اللحوم البيضاء. متمثلة في دواجن وأحشائها كانت موجهة للتوزيع بمدينة وهران.

وبعد التنسيق مع مصالح البيطرة التابعة لمديرية الفلاحة لولاية وهران تبين أن هذه الكمية غير صالحة للاستهلاك البشري.

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