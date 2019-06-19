إحباط تمرير أزيد من 101 قنطار “فرينة” مستوردة موجهة للإستهلاك الحيواني بوهران

تمكنت عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالعين البيضاء في وهران من إحباط تمرير كمية معتبرة من مادة القمح اللين فرينة

قدرتها مصادرنا بـ100 قنطار و160 كلغ وهي العملية النوعية التي نفذتها ذات العناصر أثناء قيامهم بدورية على مستوى الطريق الولائي

رقم 33 الرابط بين بلديتي السانية ومسرغين، أين تم توقيف شاحنة من نوع “صوناكوم”، تبين بعد إخضاعها للمراقبة والتفتيش

أنها تحمل بضاعة متمثلة في مادة القمح اللين “فرينة”، أكد سائقها بأنه كان بصدد نقلها إلى صاحب مزرعة فلاحية بقرية العين البيضاء

لغرض بيعها له لتحويلها إلى الإستهلاك الحيواني، حيث قدرت الكمية الإجمالية بحوالي 100 قنطار و160 كلغ،علما أن مادة القمح اللين

من نوع الفرينة الموجهة في الأصل للإستهلاك البشري والتي تم حجزها من طرف أفراد فرقة درك العين البيضاء مستوردة من خارج الوطن

لصالح صاحب مطحنة ببلدية بوسفر،كان يقوم بتوجيهها بدوره لفلاحين كانوا يستغلونها للاستهلاك الحيواني وتواصل فرقة البدرك الوطني تحقيقاتها في القضية.