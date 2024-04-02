إحباط تمرير أطنان من الفواكه والمواد الاستهلاكية عبر ميناء وهران

تمكن أعوان من مفتشة أقسام الجمارك بوهران ميناء في إطار عمليات المعالجة الجمركية للمسافرين. من حجز كميات معتبرة من الفواكه والمواد الاستهلاكية.

العملية التي باشرها ذات الاعوان على مستوى المحطة البحرية للمسافرين التابعة لميناء وهران. تمت خلال تفتيش ومراقبة للمسافرين القادمين من الرحلة البحرية لأليكانت الاسبانية.

وقد أسفرت العملية عن حجز 7 أطنان من الفواكه مختلفة الأنواع، 375 كلغ من اللوز، 1500 كلغ من الدهون، 3240 كلغ من المصبرات الغذائية. 120 مجموعة من المشروبات الغازية ذات سعات مختلفة، 14 جهاز طبخ، 240 علبة من القهوة. 240 وحدة من مستحضرات العناية الجسدية و100 كلغ من الأغذية الحيوانية.