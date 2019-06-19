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إحباط تمرير أكثر من 5 قناطير لحوم بيضاء فاسدة بوهران

أخبار الجزائر
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إحباط تمرير أكثر من 5 قناطير لحوم بيضاء فاسدة بوهران
بقلم سواق كريمة

تمكنت عناصر من المصلحة الولائية للامن العمومي  بوهران في عمليتين متفرقتين من حجز 5قناطير لحوم بيضاء و17 كلغ من أحشاء الدجاج.

إضافة إلى 8 كيس حليب تم نقلها دون احترام شروط التبريد داخل 4 مركبات على مستوى حي اللوز .

فيما تم إلقاء القبض على 4 متورطين تتراوح أعمارهم ما بين  30 إلى 45 سنة بعد استغلال لمعلومات.

تم على إثرها فتح تحقيقات موسعة أفضت إلى حجز الكمية المعتبرة من اللحوم القضاء الفاسدة .

حيث تم تحرير ضدهم إجراء قضائي سيحالون بموجبه على العدالة لمخالفتهم شروط الحفظ، النظافة والتخوين المضرة بصحة المستهلك.


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