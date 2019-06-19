إحباط تمرير أكثر من 5 قناطير لحوم بيضاء فاسدة بوهران

تمكنت عناصر من المصلحة الولائية للامن العمومي بوهران في عمليتين متفرقتين من حجز 5قناطير لحوم بيضاء و17 كلغ من أحشاء الدجاج.

إضافة إلى 8 كيس حليب تم نقلها دون احترام شروط التبريد داخل 4 مركبات على مستوى حي اللوز .

فيما تم إلقاء القبض على 4 متورطين تتراوح أعمارهم ما بين 30 إلى 45 سنة بعد استغلال لمعلومات.

تم على إثرها فتح تحقيقات موسعة أفضت إلى حجز الكمية المعتبرة من اللحوم القضاء الفاسدة .

حيث تم تحرير ضدهم إجراء قضائي سيحالون بموجبه على العدالة لمخالفتهم شروط الحفظ، النظافة والتخوين المضرة بصحة المستهلك.