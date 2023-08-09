إحباط تمرير قرابة نصف مليون قرص مهلوس وكلاشينكوف بالوادي

تمكنت الفرقة المتنقلة للجمارك بالتنسيق مع عناصر الجيش الشعبي الوطني بالقطاع العمليلتي بالوادي وعناصر الدرك الوطني من إحباط إغراق وادخال عن طريق التهريب مؤثرات العقلية قدرت بـ 449415 قرص مهلوس.

كما تم توقيف شخص كان يحمل سلاح ناري كلاشينكوف. العملية النوعية مكنت من احباط ادخال السموم على مناطق حدودية متأخمة في عمق الصحراء. وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديمهم أمام المتورط أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.