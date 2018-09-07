إحباط تمرير قطع غيار مستعملة وبضاعة محظورة قادمة من “أليكانت” بميناء وهران

تمكن أعوان تفتيش متاع المسافرين التابعين لمفتشية أقسام الجمارك بميناء وهران من إحباط محاولة تمرير كمية معتبرة من البضائع ذات الطابع التجاري،

وحتى المحظورة من بينها قطع غيار مستعملة في رحلة بحرية قادمة من أليكانت الإسبانية.

البضاعة التي كانت ضمن متاع مغتربين على متن باخرة طارق بن زياد،

تمثلت حسب مصادر مؤكدة في ثلاث محركات سيارات، 7 بيوت اشتعال وصمامات، 5 تيربو ولوازم ذاكرة إلكترونية إلى جانب دراجة نارية ذات محرك صغير وبندقية صيد بحرية

بالإضافة إلى قارورة غطس بحري بكل لوازمها و3 آلاف وحدة من الخبز من نوع تورتيلة،

حيث تم تسليم المتورطين إلى الجهات الأمنية التي حولتهم للتحقيق في انتظار البث في قضيتهم أمام العدالة.