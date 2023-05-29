إحباط تمرير مواد حساسة محظورة بباتنة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بفسديس في باتنة، من إحباط عملية نقل مواد حساسة دون رخصة والتي تشكل خطرا وتهدد الأمن العام.

وتمت العملية بتاريخ 24 ماي 2023، أثناء مداهمات الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بفسديس على مستوى الطريق الوطني.

أين لفت إنتباههم مركبة قادمة من إتجاه بلدية جرمة إلى إتجاه بلدية باتنة. أين قاموا بتوقيفها ويتعلق الأمر بشاحنة نوع رونو المقتادة من طرف المسمى (م ز) البالغ من العمر 29 سنة ينحدر من ولاية الجزائر.

وأسفرت عملية تفتيش الشاحنة على العثور على بضاعة أجنبية محضورة تمثلت في 384 دلو سعة 30 لتر من مادة حمض النتريك 60% دون رخصة نقل من المصالح المختصة. أين تم اقتياد المركبة والسائق إلى مقر الفرقة لاستكمال التحقيق.

ومواصلة لإجراءات التحقيق، سيتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة عن تورطه في تهريب بضائع أجنبية محضورة حمض النتريك باستعمال وسيلة نقل. مع تسليم الشاحنة لمصالح الجمارك بباتنة وتسليم البضاعة المحضورة حمض النتريك لمؤسسة نفطال بباتنة.