إحباط تهريب أزيد من 5 كلغ كيف بتيارت

تمكنت كل من الفرقة المتنقلة بتيارت والفرقة المتعددة المهام بتيسمسيلت التابعتين لمفتشية أقسام الجمارك بتيارت، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز 5 كلغ و280 غ من الكيف المعالج.

وحسب بيان لمصالح الجمارك، كمية الكيف المعالج المحجوزة، كانت مخبأة بإحكام في تجاويف الباب. الأمامي لسيارة سياحية، حيث تم توقيف الشخص المخالف.

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