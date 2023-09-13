إحباط تهريب أزيد من 65 ألف أورو بمطار هواري بومدين

تمكنت مصالح شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي نهاية هذا الأسبوع. من إحباط محاولة تهريب 65100 أورو. تم ضبطها داخل أمتعة مسافرين إثنين كانا بصدد مغادرة التراب الوطني باتجاه مطار إسطنبول “تركيا”.

وحسبما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فإنه “إطار محاربة الجريمة المرتبطة بمخالفة التنظيم والتشريع المتعلقين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى خارج الوطن. تمكنت مصالح شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي نهاية هذا الأسبوع. من إحباط محاولة تهريب 65100 أورو. تم ضبطها داخل أمتعة مسافرين كانا بصدد مغادرة التراب الوطني باتجاه مطار اسطنبول.

وبناء على ذلك تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة.