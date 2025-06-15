إحباط تهريب أكثر من نصف مليون قرص “بريغابالين” بورقلة

تمكن أعوان الفرقة الجهوية المتخصصة التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بورقلة، وبالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي في إقليم الناحية العسكرية الرابعة. من إحباط محاولة تهريب كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ 509.985 قرصا من نوع “بريغابالين 300 ملغ”.

العملية جاءت إثر تنفيذ كمين محكم. وفي إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مصالح الجمارك الجزائرية في مجال مكافحة التهريب بجميع أشكاله. وحماية الصحة العامة والاقتصاد الوطني، وفي سياق التنسيق الدائم بين مختلف أجهزة الدولة.

وقد أسفرت هذه العملية النوعية كذلك عن حجز مركبة رباعية الدفع استخدمت في عملية التهريب، وتوقيف سائقها. الذي تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.

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