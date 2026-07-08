إحباط تهريب أكثر من 81 ألف قرص “بريغابالين” ببشار

تمكنت الفرقة المتنقلة والفرقتان المتعددة المهام بالعبادلة وبني عباس، التابعتان لمفتشية أقسام الجمارك ببشار، وبالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي. من إحباط محاولة تهريب 81.150 قرص مهلوس من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300 ملغ.

وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الجمارك الجزائرية لمكافحة التهريب والجريمة العابرة للحدود. وتجسيد دورها في حماية المجتمع والحفاظ على الصحة العمومية.

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