إحباط تهريب قرابة 1000 قطعة أثرية وتاريخية بين 2018 و 2023

تمكنت الجمارك الجزائرية من إحباط عمليات تهريب 996 قطعة أثرية وتاريخية. وهذا في الفترة الممتدة من 2018 إلى غاية الثلاثي الأول من السنة الجارية. حسب حصيلة للمديرية العامة للجمارك تحصلت عليها “وأج”.

كما يتعلق الأمر بـ 821 قطع وأواني أثرية مختلفة، 63 قطعة من الفسيفساء تعود للعهد العثماني، 48 قطعة من الأحجار الأثرية. 22 قطعة نقدية قديمة بمختلف الأحجام والرموز، 14 قطعة مستحاثة متحجرة، 12 سيفا، 6 تماثيل. 5 مسدسات قديمة تقليدية الصنع، 03 مزهريات، قناع وكذا قطعة عظمية أسطوانية الشكل “pyxide en os” تعود للحقبة الرومانية.

في حين، أكدت المديرية العامة للجمارك أن هذه العمليات تأتي “في إطار ممارسة مهامها الحمائية”. “المتعلقة بحماية التراث الثقافي ومكافحة كل أشكال المتاجرة وتهريب الآثار والموروث الثقافي الوطني”. التي “من شأنها استنزاف مكونات الهوية التاريخية العريقة ومقومات الذاكرة الوطنية الأصيلة للأمة الجزائرية”.

كما تدخل هذه العمليات “النوعية”، تضيف المديرية، في سياق “المجهودات الحثيثة والمتواصلة من خلال التدخلات الميدانية لفرقها العملياتية”. “عبر المنافذ الحدودية البحرية والجوية والمعابر الحدودية البرية”. و”كذا التغطية الميدانية للإقليم الوطني عن طريق الحواجز، الدوريات والكمائن”.

في حين، اعتبرت المديرية العامة للجمارك، أن هذه الحصيلة المحققة “تكرس المجهودات المعتبرة”. و”كذا التجند التام لأعوان الجمارك الجزائرية عبر كامل الإقليم الوطني”. “من خلال إسهامها الفعلي في الدفاع عن الوطن والمحافظة على مقوماته”.