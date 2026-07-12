إحباط تهريب قرابة 300 كلغ من الكيف بسطيف وبشار

تمكنت الفرق العملياتية التابعة للمديريتين الجهويتين للجمارك بسطيف وبشار، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من إحباط عمليتين أسفرتا عن حجز ما مجموعه 299 كلغ و640 غ من الكيف المعالج.

فبإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بسطيف، تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة تهريب البضائع والمخدرات. بالتنسيق مع مصالح الجيش الوطني الشعبي بالناحية العسكرية الخامسة، إثر نشاط ميداني ليلي مشترك. من إحباط محاولة تهريب 249 كلغ من الكيف المعالج، كانت مخبأة داخل مخبأ مهيأ خصيصًا بشاحنة مقطورة مخصصة. لجر المركبات، حسب بيان لمصالح الجمارك.

وبإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك ببشار، تمكنت الفرقة المتنقلة التابعة لمفتشية أقسام الجمارك ببشار. بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي ومفرزة لحرس الحدود، من ضبط 50 كلغ و640 غ من الكيف المعالج.

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