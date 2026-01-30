إحباط تهريب قرابة 4,5 كلغ من الإكستازي بميناء بجاية

تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بالمحطة البحرية “حاج حداد” بميناء بجاية، أثناء المعالجة الجمركية لباخرة أجنبية قادمة من ميناء سات الفرنسي، من إحباط محاولة تهريب نحو الإقليم الجمركي، لكمية من الحبوب المهلوسة من نوع اكستازي.

وحسب بيان لذات المصالح، تقدر الكمية بحوالي 4 كلغ و400 غ، من الحبوب المهلوسة، أي ما يعادل 8550 قرص.، كانت مخبأة داخل قدر كهربائي للطهي، ضمن الأمتعة الشخصية لمسافرين قادم على متن مركبته النفعية.

وتم على إثر ذلك، حجز البضاعة المحظورة ووسيلة النقل المستعملة، مع توقيف المخالف.

وتؤكد هذه العملية على فعالية التنسيق العملياتي مع مختلف الأجهزة الأمنية، المجندة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود. وتعكس تجند الأفراد ويقظتهم العالية لحماية الأمن والصحة العموميين.