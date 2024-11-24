إحباط تهريب قرابة 9 آلاف كبسولة بريغابالين

تمكن أعوان الجمارك في سطيف، بعملية مشتركة مع أفراد الجيش، من إحباط تهريب كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ5967 كبسولة من نوع بريغابالين “تركيز 300 ملغ”.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، تم ضبط المؤثرات العقلية، بحوزة شخصين، بعد التفتيش اليدوي الدقيق لسيارة سياحية.

وتكرس العملية التجند التام والتنسيق المحكم بين أجهزة الدولة في مكافحة التهريب. وحماية المواطن من كافة أشكال الجريمة التي تمس بصحته، أمنه واستقراره.