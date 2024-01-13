إحباط تهريب كميات ضخمة من المواد المدعمة بعين قزام

تمكن أعوان الجمارك، بالتنسيق مع أفراد الجيش، من إحباط محاولة تهريب لكميات معتبرة من المواد الاستهلاكية المدعمة بولاية عين قزام.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، اليوم السبت، فقد تمت هذه العملية، على إثر أربع عمليات متفرقة تم تنفيذها بالتنسيق مع أفراد الجيش الشعبي الوطني.

ومكنت هذه العمليات، من حجز 1750 كلغ من السميد، و5000 كلغ من الفرينة، و1500 كلغ من العجائن الغذائية، و1525 كلغ من السكر.

وتم ضبط البضاعة المحجوزة على إثر كشف مخبأين مخصصين لتخزين البضائع الموجهة للتهريب. وكذا توقيف وحجز 5 مركبات رباعية الدفع استعملت في نقل وتهريب المحجوزات.

كما تم توقيف أربعة أشخاص، منهما شخصان من جنسية أجنبية.

وتكرس العمليات المحققة التنسيق المحكم بين أجهزة الدولة تنفيذا لتعليمات السلطات العمومية الرامية لمكافحة المضاربة وتهريب المواد المدعمة وذات الاستهلاك الواسع. حفاظا على استقرار السوق الوطنية والأسعار وضمان التزويد الدائم والمستمر للمواطن بالسلع الاستهلاكية.