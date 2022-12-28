إحباط تهريب مبالغ ضخمة من العملة الصعبة بمطار العاصمة

نجحت شرطة الحدود الجوية لمطار الجزائر الدولي “هواري بومدين”، في إحباط محاولات تهريب مبالغ ضخمة من العملة الصعبة خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية،

وحسب ما كشفت عنه شرطة الحدود في بيان لها، فقد تم حجز بمطار هواري بومدين “342085 أورو، 66346 دولار، 7000 جنيه استرليني و1800 ريال سعودي”.

كما تضمنت المحجوزات أيضا –يضيف المصدر ذاته– “كيلوغراما و197غراما من الذهب و 2645 هاتفا نقالا، مع استرجاع 7 مركبات كانت محل بحث”.

وأحصت شرطة الحدود خلال المفترة المذكورة آنفا، 42 قضية تتعلق بمخالفة التنظيم المتعلق بالصرف وحركة رؤوس الأموال وأزيد من 240 قضية انتحال هوية.

أما في القضايا الجزائية، فقد عالج ذات السلك النظامي “243 قضية انتحال هوية و 30 قضية تزوير واستعمال المزور”.