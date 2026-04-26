إحباط تهريب نحو 50 ألف قرص “بريغابالين” مخبأة داخل رزم علف بالمسيلة

تمكنت الفرقة متعددة المهام بالمسيلة، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك ببرج بوعريريج، من إحباط محاولة تهريب 49.300 قرص مهلوس من نوع بريغابالين (300 ملغ) أجنبي المنشأ.

الكمية المحجوزة كانت مخبأة بإحكام داخل رزم التبن على متن شاحنة، إثر استغلال للمعلومات. حيث تم حجز المحجوزات ووسيلة النقل، مع توقيف المخالف وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.

وتؤكد هذه العملية نجاعة التنسيق العملياتي ويقظة الأعوان في مكافحة التهريب وحماية المجتمع.