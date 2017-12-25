إحباط تهريب نحو 90 كلغ كيف بحوزة 3 مهربين بمسمكة وهران

كانوا على متن 3 سيارات فاخرة

تمكنت أول أمس في حدود الساعة الثامنة والنصف مساء عناصر من فصيلة الأبحاث التابعة لمجموعة الدرك الوطني بوهران بالتنسيق مع عناصر من فرقة الجيش الوطني الشعبي التابعة الناحية العسكرية الثانية من إحباط محاولة تهريب كمية معتبرة من المخدرات قدرتها مصادرنا بنحو 90 كلغ كيف معالج.

العملية الناجحة لمصالح الدرك الوطني تمت استغلالا لمعلومات تفيد بمحاولة تمرير كمية من المخدرات اين تم فتح تحقيقات معمقة وتحريات واسعة أفضت إلى الوصول إلى العصابة الإجرامية المختصة التي كانت بصدد تهريب الكمية.

اين تم توقيف 3 أشخاص على مستوى مسكنة وهران مع حجز ثلاثة سيارات الأولى من نوع ايفوك اين كان كمية المخدرات على متنها إلى جانب سيارتين أخريين الأولى من نوع نيليرا والثانية من نوع فولسفاقن.

فيما تم خلال العملية استرجاع مبلغ 48 مليون تعتبر من عاءدات المتاجرة في المخدرات حيث تم اقتياد الموقوفين الى مقر الدرك لإستكمال التحقيقات معهم.