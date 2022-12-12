إحباط تهريب 10 أطنان من الفرينة بتمنراست

تمكنت مصالح الجمارك من إحباط تهريب كميات معتبرة من مادة الفرينة في تمنراست، وكمية من الأقراص المهلوسة بولاية سطيف.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، تمكن أعوان الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة التهريب، حجز 10 أطنان من الفرينة.

وتم العثور على هذه الكمية، إثر كشف مخبأ مهيأ خصيصا لتخزين البضائع الموجهة للتهريب.

وتكرس هذه العملية يقظة وجاهزية أعوان الجمارك الجزائرية وتجندهم التام في سبيل محاربة المضاربة وتهريب السلع المدعمة.

وياتي ذلك، تنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد القاضية بضرورة الحرص على استقرار السوق الوطنية وضمان التزويد الدائم والمستمر للمواطن بالسلع الاستهلاكية.

كما تمكن أعوان كل من الفرقة المتنقلة للجمارك بسطيف والفرقة المتعددة المهام للجمارك بعين ولمان، بالتنسيق مع أفراد الجيش، من حجز 2440 قرصا مهلوسا من نوع إكستازي.

وتم ضبط هذه الكمية، على متن سيارة سياحية، مع توقيف المخالف وإحالته على الجهات القضائية المختصة.

وتكرس العملية الجاهزية القصوى لأعوان الجمارك الجزائرية وتجندهم التام في سبيل مكافحة التهريب بشتى أشكاله، لاسيما تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.

ويأتي ذلك، حفاظا على صحة وسلامة المواطن وحرصا على المساهمة في استتباب الأمن والنظام العامين.