إحباط تهريب 1260 بورطابل عبر شاحنة بالأغواط

تمكن أعوان الفرقة الجهوية التابعة لمديرية الجمارك بالأغواط، من إحباط محاولة تهريب 1260 هاتف نقال، كانت مخبأة داخل مقطورة شاحنة.

كما جاءت هذه العملية، في إطار النشاط الميداني المتواصل لمكافحة التهريب بكل أشكاله.

وجاء في بيان للمديرية العامة للجمارك: “في إطار النشاط الميداني المتواصل لمكافحة التهريب بكل أشكاله. قام أعوان الفرقة الجهوية التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بالأغواط، بحجز 1260 هاتف نقال بمخبأ مهيأ داخل مقطورة شاحنة”.

إحباط عمليتي تهريب 16 ألف قرص مهلوس بسطيف

وفي سياق آخر، تمكنت المديرية الجهوية للجمارك بسطيف، من إحباط عمليتي تهريب مكّنت من حجز 16.365 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ.

وجاء في بيان للمديرية العامة للجمارك: “في إطار مكافحة والتصدي للتهريب بكل أشكاله، وحماية لصحة وسلامة المواطن. قام أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالمسيلة مؤخرا من إحباط عمليتي تهريب. مكّنت من حجز 16.365 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ”.

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حجز أكثر من 118 ألف أورو بمطار هواري بومدين

تمكنت مصالح شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي خلال الأيام الماضية، من إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي من العملة الصعبة إلى الخارج. كما تم توقيف شخصين، كانا بصدد مغادرة التراب الوطني بإتجاه مطار دبي. وسمحت فطنة أفراد شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي بتوقيف المشتبه فيهما وحجز مبلغ مالي قدر بـ 118500 أورو. وبعد إستكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة. حقق أعوان الجمارك الجزائرية بمطار الجزائر الدولي “هواري بومدين” حصيلة نشاط نوعية من خلال العمل الرقابي لمختلف رحلات الإجلاء المبرمجة. خلال شهري جانفي وفيفري من السنة الجارية. كما أين تمكنت من حجز مسدس هوائي، أكثر من 3 كغ من الذهب، 1118غ من الفضة، كمية معتبرة من العملة الأجنبية. دون التصريح بها مقدرة في 48360 أورو و13300دولار امريكي. كما تم حجز 11279 وحدة مختلفة من الأدوية بدون رخصة طبية و528 وحدة من الأقراص المهلوسة. كما قامت نفس المصالح خلال نفس الفترة، بحجز 3163غ من المرجان، بحوزة رعية أجنبي كان بصدد إخراجها من التراب الوطني. وأحبط أعوان الجمارك على مستوى مطار هواري بومدين الدولي كمية معتبرة من العملة الصعبة كانت موجهة للتهريب. كما مكنت العملية من حجز مبلغ من العملة الصعبة يقدر ب 53270 أورو كانت بحوزة مسافر متوجه إلى جدة السعودية. وعقب عملية التفتيش تم العثور على المبلغ المحجوز مخبأ بإحكام في ابريق للشاي، في أمتعة المخالف. كما تدخل هذه العملية في اطار المعالجة الجمركية للمسافرين لرحلة اجلاء ذهاب، متوجهة الى مدينة جدة.

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