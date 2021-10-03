إحباط تهريب 16300 قرص صاروخ من شرق الوطن إلى غربه عبر وهران

تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران في عمليتين متفرقتين من تفكيك شبكتين إجراميتين مختصتين في المتاجرة بالمؤثرات العقلية والمخدرات تم خلالها توقيف 4 أشخاص وحجز مايفوق 16300 ألف قرص مهلوس من نوع صاروخ وما يفوق 1 كلغ و600غ كيف.

العملية الأولى تمت استغلالا لمعلومات مؤكدة تفيد بقيام أحد أفراد هذه الشبكة بعملية تمرير ونقل وتخزين المؤثرات العقلية من شرق للوطن نحو غربه مرورا بولاية وهران.

بعد عملية تتبع ومراقبة وبعد وضع خطة محكمة التنفيذ أسفرت عن توقيفه على متن مركبة من نوع بيجو 308 تم حجز بعد إخضاعها للتفتيش 16365 قرص مهلوس من نوع بريقابالين 300 ملغ كانت مخبأة بإحكام على مستوى هياكل الأبواب الأربعة وكذا الصندوق الخلفي للمركبة

كما تم استرجاع مبلغ مالي من عائدات الترويج بالعملة الوطنية قدر بـ 33000دج إلى جانب 1900 اورو .

بعد استصدار اذنين بالتفتيش وتمديد الاختصاص لمسكن المشبته فيه تم ضبط 45 قرصا مهلوسا من نوع بريقابالين 300 ملغ، صفيحة من المخدرات بوزن 75غ كيف و4 هواتف نقالة.

وفي عملية نوعية تم تفكيك شبكة أخرى تقوم بترويج المخدرات على مستوى أحد الاحياء بوهران أفضت إلى توقيف شخصين على متن مركبة من نوع مرسيدس تم ضبط بداخلها 7 صفائح من الكيف المعالج بوزن 665 غ واستكمالا للتحقيقات الأمنية مع تمديد الاختصاص لإحدى الولايات الغربية تم حجز 7 صفائح من الكيف بوزن 670 ع و45 قرصا مهلوسا مع الإيقاع بالممول الرئيسي لهما.