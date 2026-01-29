إحباط تهريب 257 كلغ من “كيف معالج” بالنعامة
بقلم أمينة داودي
تمكنت كل من الفرقة المتنقلة، والفرقتين المتعددتي المهام بعين الصفراء والصفيصيفة التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بالنعامة. من إحباط تهريب كمية من المخدرات ” كيف معالج” تقدر بـ 257 كيلوغرام .
العملية جاءت بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، الدرك الوطني ومفرزة لحرس الحدود. و تندرج في إطار المهام الميدانية المتواصلة للفرق الجمركية العملياتية. والدور الحمائي الذي تضطلع به الجمارك الجزائرية في مكافحة مختلف أشكال التهريب وحماية الصحة العمومية.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
رابط دائم : https://nhar.tv/gF5II