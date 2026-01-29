إحباط تهريب 257 كلغ من “كيف معالج” بالنعامة

تمكنت كل من الفرقة المتنقلة، والفرقتين المتعددتي المهام بعين الصفراء والصفيصيفة التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بالنعامة. من إحباط تهريب كمية من المخدرات ” كيف معالج” تقدر بـ 257 كيلوغرام .

العملية جاءت بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، الدرك الوطني ومفرزة لحرس الحدود. و تندرج في إطار المهام الميدانية المتواصلة للفرق الجمركية العملياتية. والدور الحمائي الذي تضطلع به الجمارك الجزائرية في مكافحة مختلف أشكال التهريب وحماية الصحة العمومية.

