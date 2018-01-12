إحباط تهريب 50 كلغ كيف من مغنية وتوقيف 4 بارونات بالمرسى في وهران 

تمكنت أمس عناصر من فرقة البحث والتحري BRI 1 بوهران من الإطاحة بـ 4 بارونات مخدرات كانوا بصدد تمرير 50 كلغ كيف من الحدود الغربية نحو وهران.

العملية الناجحة لذات الفرقة تمت بالتنسيق مع الأمن العسكري استغلالا لمعلومات تفيد بمحاولة تمرير كمية معتبرة من المخدرات من المغرب عبر مغنية الحدودية.

ليتم تشديد المراقبة عبر مداخل ومخارج الولاية أين تم توقيف سيارة تم الاشتباه فيها على مستوى منطقة المرسى الكبير على متنها 4 أشخاص تم إخضاعهم للتفتيش الدقيق.

أين تم العثور على كمية 50 كلغ كيف مخبأة بإحكام داخل المركبة كان البارونات بصدد نقلها لترويجها بملاهي الطنف الوهراني حيث تم اقتياد البارونات الأربعة إلى مقر الأمن لاستكمال التحقيقات معه مقبل تقديمهم أمام العدالة للبث في قضيتهم.