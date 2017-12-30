إحباط تهريب 6 قناطير ونصف من الكيف في بشار

بعد كمين لقوات الجيش في بني ونيف

كشفت مصادر تابعة للقطاع العسكري العملياتي بالناحية العسكرية الثالثة، بأن إحدى المفرزات العاملة بمنطقة بني ونيف تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية معتبرة من المخدرات قدرت بستة قناطير وسبعين كلغ من الكيف المعالج.

أفادت ذات المصادر بأن العملية جاءت على إثر كمين محكم قام به عناصر المفرزة بمنطقة بني ونيف المتاخمة للحدود الجزائرية المغربية، أين تمكن أفراد الجيش من استرجاع الكمية المذكورة من المخدرات قبل استلامها من طرف عناصر عصابات التهريب التي باتت في المدة الأخيرة تصر على تهريب كميات كبيرة من المخدرات تكاد أن تكون أسبوعيا، بين المنطقة الممتدة بين وادي لخضر والرصفة وبني ونيف وصولا إلى منطقة المريجة التي شهدت قبل أسبوع عميلة إحباط قنطار من الكيف، توقيف أربعة مهربين وحجز دراجتين ناريتين، لتكون بذلك هذه العملية الثالثة في ظرف أقل من شهر، لتبقى بذلك فرق الجيش الوطني الشعبي صامدة أمام عديد محاولات التهريب المماثلة لكميات كبيرة من المخدرات بالشريط الحدودي الفاصل بين الجزائر والمغرب.